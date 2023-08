Scandiano, Valerio Scatoletti al comando della tenenza dell'Arma

Scandiano (Reggio Emilia), 26 agosto 2023 – Si è insediato alla tenenza dei carabinieri di Scandiano il nuovo comandante, il tenente Valerio Scatoletti. Arriva dalla tenenza di Melito di Napoli e sostituisce il parigrado Francesco Mattei, a sua volta affidato a nuovo incarico al comando del nucleo operativo e radiomobile di Rho, nel Milanese. L’assegnazione dell’ufficiale, in sostituzione del collega trasferito ad altro importante incarico, è stata richiesta e ottenuta dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Milani, per dare continuità al comando della tenenza, con una guida dal bagaglio professionale di natura investigativa di alto livello. Il tenente Valerio Scatoletti, 41 anni, originario di Roma, figlio di artigiani, laureato in giurisprudenza con laurea quadriennale a ciclo unico conseguita presso l'università degli studi di Roma Tor Vergata, si è arruolato nell'Arma dei carabinieri nel 2008. Dopo aver frequentato il XIII corso biennale allievi marescialli è stato destinato alla caserma di Buddusò, in provincia di Sassari, poi a Poggiorusco, nel Mantovano, per quattro anni. Negli ultimi tre anni ha prestato servizio in Campania. “A lui – ha commentato il colonnello Milani – l’augurio di un buon lavoro nella certezza che potrò contare su un valido collaboratore per fronteggiare le sfide quotidiane, qualificare le attività su un territorio importante quale quello del comprensorio ceramico ma, soprattutto, svolgere, insieme a tutti i carabinieri reggiani, quella insostituibile funzione di rassicurazione sociale delle comunità, la cui sicurezza è prioritariamente affidata all’Arma con le sue caserme”.