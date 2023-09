Scandiano, violenta lite con rapina al bar

Scandiano (Reggio Emilia), 25 settembre 2023 – Al culmine di una lite, ha aggredito un uomo di 42 anni, residente a Reggio, colpito con calci e pugni e pure rapinato del portafogli con all’interno una somma di 1500 euro. E’ accaduto otto giorni fa a Scandiano, verso le 22, nei pressi di un bar. All’arrivo di soccorsi sanitari e carabinieri, a terra si trovava il quarantenne, in stato di choc e ferito. Quando si è ripreso, ha raccontato quanto accaduto, facendo avviare gli accertamenti sulla lite che era sfociata in violenza e nella rapina. Anche grazie alle telecamere di videosorveglianza in funzione nella zona, i carabinieri della tenenza scandianese sono riusciti a risalire al presunto responsabile dei vari reati, un giovane di 27 anni, il quale è stato identificato e denunciato alla magistratura. Deve rispondere non solo delle lesioni procurate alla vittima, ma anche della rapina del portafogli che conteneva il denaro.