Scappa ai controlli dei carabinieri, arrestata una pusher di 42 anni

Un inseguimento ad alta tensione, tra le vie del centro e i binari della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, si è concluso con l’arresto di una 42enne reggiana. La donna, sottoposta alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune e permanenza domiciliare dalle 20 alle 7, non solo ha violato le prescrizioni, ma ha anche opposto resistenza ai militari che tentavano di identificarla.

I fatti risalgono a domenica sera. Intorno alle 21.30, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia erano impegnati in un servizio di controllo in via Chiesi, area già attenzionata per presunte attività di spaccio. Giunti sul posto, i militari hanno notato un insolito movimento di persone, tipico delle zone dove si sospetta traffico di droga. Durante le verifiche, la donna, alla vista dei carabinieri, ha improvvisamente tentato la fuga a piedi in direzione di via Turri.

Ne è nato un inseguimento che ha attraversato strade trafficate, mettendo a rischio l’incolumità della stessa fuggitiva, degli automobilisti e degli operatori. La corsa si è protratta fino all’interno della stazione ferroviaria, dove la donna ha ignorato i ripetuti inviti a fermarsi da parte dei militari e ha continuato a correre verso i binari e un piazzale adiacente. Solo dopo diversi minuti è stata raggiunta e bloccata dai carabinieri.

Gli accertamenti hanno confermato che la 42enne, già sottoposta a sorveglianza speciale, stava violando l’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne. Arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle prescrizioni della misura preventiva, al termine delle formalità di rito è stata posta a disposizione della Procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento è ora nella fase delle indagini preliminari e proseguirà con i necessari approfondimenti investigativi per consentire le valutazioni sull’azione penale.