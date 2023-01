Reggio Emilia, bloccato con la spesa non pagata colpisce una guardia e scappa

Fugge dall'Esselunga con la spesa non pagata

Reggio Emilia, 16 gennaio 2023 - Ha tentato di non pagare le bottiglie di liquore che aveva preso dagli scaffali del supermercato, ma è stato bloccato da due guardie giurate, in servizio per garantire l’ordine al supermercato Esselunga. Il colpo è così fallito e il ladro ha dovuto cedere la refurtiva ed è stato bloccato.

Ma l’uomo ha reagito con degli spintoni, riuscendo così a divincolarsi, colpendo le due guardie che tentavano di trattenerla, una forse è stata raggiunta anche da uno schiaffo sul viso.

Il ladro ha approfittato quindi del momento ed è così riuscito a scappare, facendo poi perdere le tracce. E’ scattato l’allarme e al supermercato Esselunga è giunta una pattuglia di agenti della Questura. Nonostante la colluttazione, le due guardie giurate non risultavano aver riportato lesioni per le quali fosse necessarie, nell’immediato, un’assistenza medica.

Recuperata la refurtiva, oggetto del tentato colpo del ladro. I poliziotti avviavano gli accertamenti per il tentato furto e raccoglievano la testimonianza di una delle guardie giurate, che raccontava l’episodio.

Venivano inoltre esaminati i filmati della videosorveglianza del supermercato, con l’obiettivo di poter raccogliere un materiale visivo del protagonista della tentata rapina impropria. La situazione si è rapidamente normalizzata, con l’avvio delle indagini da parte degli agenti per individuare il responsabile. Saranno probabilmente utili le immagini riprese dalle telecamere, che dovrebbero aver inquadrato l’intera scena, consentendo in questo modo anche di favorire le indagini per individuare il protagonista del tentato furto e della colluttazione con le due guardie giurate.