Scappini e Antiste, notti magiche europee: brillano e segnano

Tra movimenti di mercato ed i primi scampoli di calcio giocato, ecco alcune curiosità che riguardano gli ex calciatori granata. Nelle competizioni europee il 37enne attaccante Stefano Scappini continua a stupire tra le fila della Virtus Acquaviva, formazione sammarinese che, ribaltando il 3-2 subito all’andata, ha eliminato a sorpresa i moldavi del Milsami in Conference League. Nel netto 3-0 del ritorno, dopo la doppietta dell’andata un’altra firma per l’ex punta della Reggiana. Mai una formazione di San Marino aveva raggiunto il terzo turno di una coppa europea: gli islandesi del Breidablik il prossimo ostacolo.

Primo gol europeo anche per Janis Antiste (22 anni), a segno nel Rapid Vienna che poi ai rigori elimina gli scozzesi del Dundee United e prosegue il cammino in Conference, dove c’è gloria anche per Alex Blanco (26enne spagnolo) che sigla il 4-2 finale nell’Olimpia Lubiana che passa il turno ai danni degli albanesi dell’Egnatia.

Trova una nuova casa il portiere di Cerrè Sologno, Marco Silvestri, 34 anni, in granata nel 2011-2012: dopo le parentesi non fortunate con Sampdoria ed Empoli nella scorsa stagione, ha firmato con la Cremonese in Serie A, dove cercherà di insidiare Audero.

Restando in tema portieri, ha lasciato i polacchi del Ruch Chorzow l’estremo sloveno Martin Turk (21), nuovo portiere dell’Estoril (massima serie portoghese) dove per ora è rimasto a guardare il titolare veterano spagnolo Robles; sempre in Portogallo, ha invece esordito nel Vizela (seconda divisione) il difensore bulgaro Andrea Hristov (26), ultima stagione a Potenza.

Ha rescisso dopo soli tre mesi con i brasiliani del Sao Bernardo (terza serie) per tornare in patria nel Deportivo Pasto il colombiano Juan Valencia (27). Diversi i movimenti di mercato per gli ex attaccanti della Reggiana: Luca Zamparo (30) è la nuova punta dell’Alcione Milano (dove troverà anche il 29enne centrocampista Mattia Muroni in uscita dal Mantova) in prestito dal Vicenza, Pietro Cianci (29) ha firmato un triennale con l’Arezzo, sempre in serie C da segnalare l’approdo a titolo definitivo di Christian Capone (26) al Trento (in rosa anche l’ex compagno Jacopo Pellegrini), Marco Rosafio (31) è un nuovo acquisto dell’Altamura, scelto dal ds Andrea Grammatica (47) che però nei giorni scorsi ha rescisso consensualmente il contratto con i pugliesi.

In serie D scende Adriano Montalto (37) nell’ambiziosa Reggina, il 28enne Christian Silenzi (sul papà Andrea in granata si potrebbero scrivere fiumi di parole…) dopo i 19 gol lo scorso anno nel Brusaporto, giocherà nei friulani del Cjarlins Muzane, la Torres ha ceduto in prestito al Campodarsego l’ex Reggio Audace Ayman Sanat (23). Matteo Rizzi (25) è il nuovo attaccante del San Marino, Andrea Arrighini (35) ha firmato per lo Scandicci, Elio De Silvestro (32) lascia la Fermana per il Giulianova, il 34enne Samuele Neglia giocherà invece nella Maceratese, il Termoli punterà sui gol di Giordano Bardeggia (24), 16 gol in Eccellenza nell’Urbino lo scorso anno.

Chiudiamo con i ‘quasi 40enni’: Marco Guidone (39) giocherà in Eccellenza nel Terre di Castelli, stessa categoria per Antonio Letizia (38) che va a rinforzare i campani del Portici, in Promozione umbra nel Torgiano Calcio spazio ad Ettore Marchi (39).

Matteo Genovesi