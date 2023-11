Scarafaggi e roditori nella cucina della mensa

Figura anche una struttura con sede nella Bassa Reggiana tra quelle sanzionate dai carabinieri del Nas di Parma per situazioni igienico sanitarie irregolari. Si tratta di accertamenti in aziende che si occupano del servizio di ristorazione destinato alle scuole. A livello nazionale i carabinieri del nucleo tutela della salute, insieme al competente ministero, hanno effettuato verifiche in un migliaio di aziende che gestiscono il servizio di mensa scolastica. Ben 257 imprese (il 25% del totale fra quelle controllate) hanno evidenziato delle irregolarità. Fra queste anche una struttura di preparazione pasti nella Bassa Reggiana.

I carabinieri del Nas hanno rilevato carenze igienico-sanitarie riconducibili alla presenza di scarafaggi anche all’interno delle celle frigo adibite allo stoccaggio delle materie prime, oltre ad escrementi riconducibili alla presenza e al passaggio di roditori. Contestata anche la pavimentazione danneggiata e tubature divelte nel reparto della lavorazioni delle carni. Il titolare dell’azienda è stato sanzionato per una somma di mille euro. Ma non solo: è intervenuto anche personale dell’Azienda Usl, che ha disposto alcune prescrizioni per risolvere le criticità riscontrate e per ripristinare al più presto le adeguate condizioni igienico sanitarie per la qualità dei pasti e per la sicurezza dei bambini e dei consumatori in generale.

A livello nazionale gli accertamenti hanno registrato 361 violazioni penali e amministrative, con conseguenti sanzioni pecuniarie per una somma complessiva di 192 mila euro per violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e per le condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti. Disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di 13 aree cucinadepositi alimenti.

Antonio Lecci