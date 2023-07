Scarcerati i fratelli Pini "Le accuse sono infondate"

Sono stati scarcerati Piero e Mario Pini - rispettivamente padre e zio di Roberto, il titolare della holding che ha acquistato l’80% delle quote di Ferrarini - accusati di "aggressione sessuale" in Aragona, Spagna, dove gestiscono il più grande mattatoio d’Europa.

A ribadirlo sono agli avvocati dei due fratelli di 66 e 70 anni dopo l’arresto che risaliva allo scorso 30 giugno: "Siamo sempre stati certi dell’innocenza di Piero e Mario – le parole dei legali Pedro Javier Camarero ed Enrique Trebollè – per questo abbiamo presentato immediatamente una istanza di scarcerazione e raccolto elementi di prova significativi.

La decisione – concludono i legali nella nota – è una conferma della nostra tesi: la condotta dei due imprenditori è stata più che corretta e le accuse sono infondate".

L’arresto come detto era avvenuto lo scorso 30 giugno a Zuera, vicino a Saragozza, capoluogo della regione autonoma dell’Aragona dove i Pini, fondatori dell’omonima azienda di bresaole della Valtellina, avevano aperto nel 2019 il più grande mattatoio d’Europa con oltre 1.600 dipendenti. E a far scattare le indagini era stata proprio una di loro, denunciando di essere vittima di un’aggressione sessuale e di altri presunti reati in violazione delle leggi sui diritti dei lavoratori.

Per Piero, inoltre, si trattava del terzo arresto dopo quello in Polonia nel 2016 per frode fiscale e il successivo in Ungheria nel 2019 sempre con la stessa accusa. In ogni caso i fratelli non hanno partecipato al concordato preventivo sull’affare Ferrarini, sempre gestito dalla holding guidata da Roberto Pini. E proprio il 45enne sta portando avanti l’omologa, attualmente approvata dal tribunale di Reggio lo scorso aprile ma soggetta a un nuovo ricorso da parte di GsiBonterre, Opas e Happy Pig, ovvero la cordata concorrente. La contestazione ha inevitabilmente ritardato l’omologa definitiva, e di conseguenza il pagamento dei tre stipendi arretrati sia dei dipendenti Ferrarini che Vismara.

Proprio nello stabilimento di Lecco, Roberto Pini ha avuto un incontro sindacale la scorsa settimana: l’imprenditore aveva già ribadito in una intervista al Carlino come l’azienda lombarda avrebbe dovuto "camminare con le proprie gambe senza rientrare nel gruppo Ferrarini, dopo una prima fase di transizione in cui l’aiuteremo".

Ai sindacati il 45enne ha ribadito l’apertura ad analizzare i conti dell’azienda, prima di decidere le prossime strategie.

