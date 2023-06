Scarcerato da un’ora aggredisce un capotreno

La cosa più paradossale di questa vicenda è che il giudice Giovanni Ghini nel congedarlo durante la direttissima di lunedì mattina, per cui era stato disposto il divieto di dimora in provincia di Reggio, si era raccomandato di comportarsi bene. Tutto inutile.

Lo stesso senegalese, diciottenne, che si era reso protagonista di una rapina nei confronti di un 57enne, per strada, a Luzzara venerdì scorso e per cui era stato arrestato, lunedì pomeriggio, proprio dopo essere stato ‘liberato’ all’esito della direttissima, si è reso nuovamente protagonista di un’analoga vicenda.

Questa volta, a farne le spese, è stato il capotreno del Parma-Suzzara (il diciottenne risiede a Nocetolo in provincia di Parma) su cui viaggiava il giovane lo avrebbe dovuto portare fuori dalla provincia (in ottemperanza da quanto disposto dal dottor Ghini), cui, il giovane extracomunitario ha sottratto il tablet di servizio, per poi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione rivierasca, darsi alla fuga.

Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, sarebbe salito sul treno sprovvisto di biglietto, che avrebbe fatto, pagando la maggiorazione, una volta salito a bordo. Alla richiesta del corrispettivo (maggiorato) da parte del capotreno, il diciottenne avrebbe reagito inveendo contro lo stesso ufficiale, inseguendolo sino in sala macchine, dove, pretendendo la restituzione dei soldi, ne nasceva un parapiglia in cui, il giovane, colpiva con un pugno al braccio il capotreno e si impossessava del tablet di servizio. Por poi, alla fermata di Boretto, tentare un inutile fuga, visto che grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri lo fermavano ed arrestavano poco dopo con l’accusa di rapina impropria.

Ieri mattina, poi, difeso dall’avvocato Daniela Ferretti, del foro di Reggio, è comparso davanti al Gip Andrea Rat. Il giovane ha reso dichiarazioni spontanee fornendo la sua versione dei fatti. Il Pm ha chiesto la convalida e l’applicazione della misura cautelare del carcere. L’avvocato Ferretti, dal canto suo, ha chiesto la revoca della misura cautelare cui era sottoposto, con l’associazione del suo assistito a una meno restrittiva. Il Gip Rat, nel convalidare l’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari.

Nicola Bonafini