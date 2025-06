"Scaricato sui residenti il costo del fallimento"

Riguardo alla Tari, Fratelli d’Italia è sulla stessa linea di Coalizione civica. "L’amministrazione comunale di Reggio Emilia si appresta a imporre un nuovo, insostenibile aumento della tariffa Tari, già tra le più alte rispetto alle vicine Parma e Piacenza. Questa giunta dimostra ancora una volta la propria incapacità di gestire con lungimiranza le risorse pubbliche, scaricando sui cittadini il costo della sua mancanza di programmazione", commentano il capogruppo in sala del Tricolore e la consigliera Letizia Davoli.

"E come se non bastasse – aggiunge Davoli – siamo costretti, come Fdi, a denunciare un altro comportamento molto grave del Comune. Nonostante le nostre ripetute richieste, non c’è stata fornita la documentazione necessaria per preparare i lavori della commissione, e valutare correttamente i diversi aspetti di quanto ci veniva presentato. Peccato che già diverse ore prima della convocazione, le testate online avessero già messo in rete tutti i dettagli. L’assessore Davide Prandi e la Giunta ancora una volta mettono i consiglieri davanti al fatto compiuto, svilendo e umiliando il lavoro del Consiglio Comunale. Un atteggiamento che Fdi ritiene non più tollerabile".

Riguardo alla manovra del Comune, per le famiglie a basso reddito si mantiene l’agevolazione del 100% della quota variabile non misurata con Isee fino a 15mila euro indipendentemente dal numero di figli a carico e fino a 30mila euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.