’Scarpe rotte eppur bisogna andar’. Il libro di Boccalatte e Carrattieri

‘Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia di Resistenza in 30 oggetti’. Questo il titolo del libro di Paola Boccalatte e Mirco Carrattieri che sarà presentato, alla presenza degli autori, domani pomeriggio alle ore 18.30 nella sala civica di Albinea in via Morandi.

L’iniziativa è organizzata in occasione dell’80esimo anniversario della Resistenza ed è promossa da Comune di Albinea, biblioteca Pablo Neruda, comitato gemellaggi e Anpi Albinea nell’ambito delle attività di Albinea Città che legge.

"L’approfondimento della cultura materiale della Resistenza ne restituisce il carattere plurale: storie di resistenza armata, di deportazione, di resistenza civile, di opposizione politica", sottolinea Carrattieri.

