"Scarso rendimento". Licenziato, fa causa. Ma il giudice del lavoro dà ragione all’azienda

Reggio Emilia, 30 ottobre 2023 – "Non era abbastanza produttivo". Un uomo sui 50 anni, operaio di un’azienda reggiana che fabbrica manufatti meccanici, fu licenziato il 18 dicembre 2020: un provvedimento che il lavoratore ha impugnato, e che il giudice del lavoro di Reggio Silvia Cavallari ha confermato ritenendo provato "lo scarso rendimento". Il 50enne, assistito dall’avvocato Andrea Consolini, ha chiesto che il licenziamento fosse dichiarato nullo, in via principale, perché "ritorsivo e discriminatorio". Il lavoratore ha raccontato di aver querelato l’amministratore delegato per ingiurie, poi condannato dal giudice di pace nel 2011 con conferma della Cassazione. Ha anche sostenuto che l’essere stato adibito in via esclusiva per molto tempo alla macchina barenatrice – che fa lavorazioni meccaniche a comando manuale – aveva aggravato i suoi problemi fisici, con riflessi sulla produttività. Il medico competente lo aveva giudicato idoneo alla mansione, prescrivendogli però di non movimentare a mano carichi superiori a 10 chili e di fare pause calibrando altre funzioni. Ma, nonostante le richieste, a suo dire il lavoratore non fu assegnato a un’altra macchina e a mansioni conformi a quelle indicate dal dottore. Per il periodo novembre ’19-dicembre ’20 gli fu contestata una media di rendimento "inferiore del 50% rispetto ai colleghi addetti alla barenatrice", calcolata in base al tempo di lavorazione stimato per ogni pezzo. Altri addetti avevano un livello tra l’81% e il 104%, "ma erano privi di patologie e venivano adibiti alla barenatrice, già piazzata, per brevi periodi e per poche ore di lavoro".

L’azienda reggiana ha chiesto il rigetto del ricorso, facendosi assistere dagli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Daniela Talarico, che hanno visto accolta la propria domanda. In una lettera del 9 dicembre 2020, la ditta gli contestò lo scarso rendimento, e risultava una recidiva per altri cinque precedenti disciplinari - per scarso rendimento e minacce al caporeparto - accompagnati da multa o sospensione. "Non risulta provato che il lavoro sulla barenatrice abbia causato al 50enne problemi di salute. Non vi sono elementi per dire che il lavoro a quella macchina sia usurante e non vi si possa operare in via continuativa. Le prescrizioni mediche sono state rispettate", scrive il giudice, che sottolinea che "lui era l’operaio che meglio la conosceva". Il tribunale ha ascoltato diversi testimoni e ha nominato un perito. La ditta, tramite un consulente di parte, ha rimarcato che il lavoratore faceva un numero di pezzi costante, dato significativo secondo il giudice "per ritenere che lui avesse deciso in autonomia quale dovesse essere il suo rendimento". Secondo il lavoratore, poi, la contestazione disciplinare del 9 dicembre 2020 non fu comunicata tempestivamente e il licenziamento scattò quando ancora non erano trascorsi i cinque giorni previsti per legge e calcolati dal 14 dicembre 2020, primo momento utile per prendere la raccomandata alle Poste. Secondo il tribunale, "lui ha ritirato solo il 21 e anche se la società lo avesse comunicato il 19, invece del 18, nulla sarebbe cambiato rispetto alla sua possibilità di difendersi". L’uomo è stato condannato a rimborsare alla società le spese di causa pari a 8.500 euro e quelle per i consulenti di parte e del tribunale. "Il mio assistito è rimasto deluso dall’esito del giudizio e dal tenore della condanna alle spese - dichiara l’avvocato Consolini -. Ora valuteremo se impugnare la sentenza. Non ho mai visto applicare giurisprudenza che ritiene che chi riceve posta a domicilio è già avvisato".