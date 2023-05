Scaruffi-Salimbeni: così nasce ’Cani rabbiosi’

Nuova avventura per lo scrittore ligonchiese Silvano Scaruffi che in aprile si è recato a Reykjavìk, in Islanda, per produrre il podcast ’Cani rabbiosi’, interpretato dall’attore castelnovese Enrico Salimbeni.

Della durata di quaranta minuti circa, il podcast vede la partecipazione oltre di Scaruffi, per i testi, e Salimbeni, alla voce, anche di Alessio Vanni, musiche ed effetti, Maico Morellini, immagini con Midjourney, e Luca Guerri, supervisione.

‘Cani rabbiosi’ è il racconto fantascientifico di un’insurrezione della popolazione di crinale contro un’invasore alieno, metafora della vita dell’Appennino, terra di frontiera e colonizzazione. Racconta di tenaci uomini di vetta che fronteggiano lo sfaldarsi dell’ecosistema. Un drappello di soldati irregolari guidati dal Sergente, insorgono contro un invasore calato dall’alto, che ha scavato le vette, perforandole e svuotandole. Dalle trasmissioni radio sparse nell’etere dal Sergente, l’insurrezione si fa condizione d’esistenza, la rivolta striscia nelle viuzze vuote dei paesi, di casa in casa.

"Cani rabbiosi trae origine dall’innata resistenza montanara - spiega l’autore -, una condizione di vita radicata fin nei tessuti, ineluttabile genetica. Una proiezione futura, fantascientifica anche. Una vicenda caratterizzata dall’assenza. Ed è nell’assenza che si percepisce la presenza. L’eccesso di presenza che divora e spazza il fragile ecosistema. La distanza tra legalità e legittimità, si fa siderale. Perché l’alto Crinale è terra di frontiera, colonizzazione, deriva. Da sempre. Per sempre. E il paesaggio ne è muto testimone, in costoni taglienti, cime aguzze, paesi accatastati, cupe frondose foreste. Chi lo abita ne è foriero, in sfibrato abbandono, cruda esistenza".

g.s.