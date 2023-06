Scassinatori per amore Se la cavano pagando il conto

Erano fidanzati quando, nel maggio 2019, presero a spallate per due volte il distributore automatico davanti alla farmacia Bertolani di Cadelbosco, per poi appropriarsi dei prodotti. Lei, una giovane nata nel 2000, aveva inserito le monete mentre lui, di un anno più grande, dava spallate al contenitore, che così erogava la merce. Era stata la titolare a rivolgersi ai carabinieri, portando le immagini della videosorveglianza dove la coppia appariva a volto scoperto. I due erano anche stati filmati a bordo di due diverse auto, in occasione dei loro blitz. Le immagini dei profili social erano state comparate con quelle che li riprendevano in azione: così i carabinieri di Cadelbosco li avevano identificati. La coppia era stata indagata a piede libero per furto aggravato e poi chiamata a rispondere a processo. A seguito della riforma Cartabia, il reato non è più procedibile d’ufficio. Nella scorsa udienza il giovane, assistito dall’avvocato Matteo Marchesini, e la ragazza, difesa dall’avvocato Domizia Badodi, avevano presentato un’offerta di risarcimento danni di 500 euro totali alla farmacia. Il giudice Stefano Catellani li aveva ammoniti, invitandoli a riflettere, al di là delle novità introdotte dalla riforma Cartabia, sul disvalore della loro condotta. L’offerta da loro presentata per i prodotti parafarmaceutici da loro rubati o resi inservibili era stata ritenuta adeguata dalla parte offesa. Alla luce del pagamento, il giudice ha emesso per entrambi una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per remissione tacita di querela. I due giovani hanno voluto dare segno di essersi ravveduti e hanno chiuso il conto con la giustizia provvedendo a versare i danni alla farmacista.

al.cod.