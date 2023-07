Scat entra nel capitale di Guardie Giurate

Scat entra nel capitale di Corpo Guardie Giurate. La spa leader in Emilia nella distribuzione e commercializzazione di prodotti energetici, ha acquisito il 47% delle quote societarie dell’azienda reggiana (anch’essa società per azioni) con oltre settant’anni di esperienza nel settore della sicurezza. Con questa operazione, Scat avvia un percorso di crescita per ampliare e diversificare il proprio business nel settore dei servizi, a cominciare dalla sicurezza, comparto che in futuro vedrà aumentare l’importanza degli investimenti in tecnologia a supporto dell’operatività del personale. Scat metterà a disposizione di Corpo Guardie Giurate il proprio know how aziendale e organizzativo, per migliorare gli standard di servizio e garantire qualità ed efficienza nelle prestazioni ai clienti (aziende, cittadini, quartieri, condomini o pubbliche amministrazioni). Soddisfatti il presidente di Scat Andrea Salsi (foto) e il presidente di Corpo Guardie Giurate, Paolo Bertoni: "La nostra partnership è ideale per consolidarci, cogliere le opportunità di crescita di un settore oggi in forte espansione e sviluppare forza operativa".