Scatenò il caos a Gualtieri. Assolto dal tentato omicidio: "Non fu lui a spargere gas"

Non fu un tentato omicidio, in base al verdetto di primo grado: l’imputato Davide Rovesti è stato assolto "perché il fatto non sussiste".

È uscito dal carcere il 39enne che, il 16 giugno 2023, dopo aver causato problemi al condominio con la sua condotta fuori controllo, in serata fu sentito proferire minacce di morte, mentre nel palazzo in via Di Vittorio a Gualtieri si spargeva odore di gas. I vigili del fuoco trovarono in cantina una bombola di gpl semivuota con la valvola mezza aperta e altre tre bombole scariche nella cantina da lui usata.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, sarebbe stato Rovesti ad aprire la bombola e a saturare di gas gli ambienti dei bassi locali: obiettivo, uccidere una famiglia con cui aveva litigato e che abitava sopra la cantina in suo uso. Inizialmente il pm Giacomo Forte formulò l’accusa di tentata strage, poi in aprile modificata in tentato omicidio dal pm Maria Rita Pantani che ha ereditato il fascicolo. Davanti al collegio dei giudici, presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Michela Caputo, ieri il pm Pantani ha chiesto 8 anni per tentato omicidio, ritenendo che Rovesti nutrisse ostilità verso i vicini; ha invece domandato l’assoluzione per aver violato la misura di prevenzione (lui sarebbe andato nella propria cantina).

L’avvocato difensore Rosa Apadula ha invece rimarcato che Rovesti abitava in quella casa da una ventina d’anni e ha evidenziato un paradosso: il 39enne, secondo l’accusa dopo aver aperto la bombola, era stato trovato a letto dai vigili del fuoco, circostanza incompatibile col voler far saltare la casa mentre lui stesso era dentro.

"Esprimo soddisfazione per la sentenza", commenta l’avvocato Apadula. Quel giorno, il 16 giugno, Rovesti verso le 14 si mise al volante della sua auto e la usò come un ariete, almeno 5-6 volte, contro una siepe condominiale alta due metri, nel palazzo dove lui abitava. Arrivarono i carabinieri che videro il 39enne scalzo mentre pronunciava frasi senza senso e dava un calcio contro un albero.

Solo dopo un’ora e mezzo riuscirono a convincerlo a entrare in casa. Poi alle 17 arrivò una nuova richiesta da un cittadino perché dentro il suo supermercato era appena arrivato il 39enne a bordo della sua auto, minacciandolo di morte. I carabinieri gli ritirarono la patente e gli sequestrarono l’auto, dato che era ubriaco. Poi, rientrato in tarda serata a casa, lanciò dalla finestra un oggetto che colpì il lunotto posteriore dell’auto del vicino, e lo minacciò.

Poco dopo le 22.30 fu il 39enne a chiamare il 112, annunciando che l’indomani sarebbe andato in caserma e avrebbe ucciso un militare con un coltello. Poi, alle 23.15, i vicini chiamarono i carabinieri dicendo di sentire un forte odore di gas e minacce di morte dal 39enne: si profilò un rischio esplosione e il quartiere si riversò in strada.

