’Scatola nera’ per monitorare chi inquina

Anche a Rubiera, dal 1° gennaio, è attivo ‘Move-In’ per monitorare i veicoli inquinanti. Si tratta di un sistema partito in Lombardia con cui ora è convenzionata anche l’Emilia-Romagna: consente alle auto più vecchie di circolare quando, a causa dell’inquinamento, ci sono limitazioni alla circolazione entro un certo tetto di chilometri. Il sindaco Emanuele Cavallaro (nella foto) con un’ordinanza ha dato attuazione al sistema sul territorio comunale. "In pratica chi ha un’auto – spiega Cavallaro – da euro 0 a euro 4 diesel può installare una ‘scatola nera’ sulla macchina che controlla i km che si fanno. Se poi si guida in modo ‘ecologico’ si maturano chilometri extra. La scatola costa 30 euro, ma se si ha un dispositivo compatibile già montato non c’è bisogno di installarne uno nuovo. Il servizio costa 20 euro all’anno".

I chilometri autorizzati vanno da 1000 per gli euro 0 a 8000 per i diesel euro 4.

"Ovviamente – sottolinea il primo cittadino rubierese – il Move-In è facoltativo: si aderisce su base volontaria. È però utile a chi non può comprarsi un’auto nuova o magari fa percorrenze brevi che dunque non pesano sul bilancio della qualità dell’aria". Cavallaro ricorda che Rubiera è "l’unico Comune in provincia di Reggio, a parte la città, dove il sistema è attivo. Possono chiedere il Move-In tutti i residenti in Emilia-Romagna". Le aree di Rubiera in cui ci sono limitazioni del traffico, in base alla classe inquinante dei veicoli e alla situazione della qualità dell’aria, sono il centro storico e la SS9 via Emilia nel tratto di viale Matteotti.

Matteo Barca