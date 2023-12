Scatole di Natale per i più bisognosi. Inizia la raccolta Michele Ciuffreda e Antonella Incerti sostengono l'iniziativa benefica "Scatole di Natale per i più bisognosi" per raccogliere regali da destinare alle famiglie in difficoltà. Raccolta fino al 17 dicembre in via Ca Rossa 131 ad Albinea. Adesione di 3 associazioni.