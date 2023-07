Scatolificio La Veggia, i sindacati: "Con un ricorso, investimenti a rischio"

"A rischio 150 posti di lavoro allo Scatolificio La Veggia". L’allarme è stato lanciato dal sindacato Slc Cgil dopo che la storica società di Roteglia di Castellarano, specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato, è stata acquisita dal Gruppo Prinzohorn di Vienna. La complessa operazione rientra nell’ambito di un processo di ristrutturazione tramite concordato preventivo con continuità aziendale al quale lo Scatolificio ha fatto ricorso lo scorso novembre sulla base della proposta di investimento formulata dal Gruppo Prinzhorn che ha ottenuto l’omologazione del tribunale di Reggio.

"L’offerta del gruppo austriaco per lo scatolificio prevede un’iniezione di 11 milioni di euro come aumento di capitale, l’acquisto della fabbrica per 21,5 milioni di euro e 10,8 milioni di finanza a disposizione della procedura, subordinata però all’approvazione del concordato – si legge in una nota della Slc Cgil di Reggio –. L’assemblea dei creditori ha visto però il voto contrario da parte dell’Agenzia delle Entrate e Inps: un voto decisivo in quanto l’importo a credito spettante ai due istituti li rende maggioranza dei creditori".

La Slc spiega che l’udienza del tribunale ha approvato comunque il piano di concordato perché "a parere del giudice la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali e contributivi era conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Il giudice ha tenuto conto di tutte le complessità di questa vertenza, non da ultimo il rischio della perdita di 150 posti di lavoro".

Il sindacato sottolinea che l’unico soggetto giuridicamente legittimato a fare ricorso è "l’Agenzia delle Entrate, una scelta che se intrapresa avrebbe delle ricadute sul futuro dello Scatolificio e dei suoi dipendenti non indifferente e ad alto impatto sociale". Natale Scebba, segretario Slc Cgil, esprime grande preoccupazione in quanto in caso di ricorso "si correrebbe il rischio di far venire meno gli investimenti previsti da parte di un investitore che è assolutamente estraneo alla gestione precedente".

Matteo Barca