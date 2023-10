Scatta il presidio a Coop Alleanza

"Non condividiamo e respingiamo il processo di affidamento a terzi delle attività dei magazzini ad oggi assegnate a lavoratori diretti" hanno comunicato le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs la loro contrarietà alla scelta di Coop Allenza 3.0 di esternalizzare il servizio della logistica. Nell’ultimo incontro, infatti, la cooperativa non ha lasciato margini alla possibilità di rivedere tale posizione e ha dichiarato un piano di gestione delle ricollocazioni predeterminato e unilaterale che prevede anche il demansionamento di alcuni lavoratori.

"Riteniamo insostenibile l’impatto sulle persone coinvolte in questa operazione e rivendichiamo l’internalizzazione delle attività logistiche. Inoltre" scrivono i sindacati "siamo convinti che la gestione diretta delle attività porti alla cooperativa una maggior qualità del servizio".In contemporanea co con lo sciopero di 8 ore si terrrà un presidio dalle 6 alle 14 in Via Ragazzi del 99 - Mancasale.