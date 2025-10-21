Scatta l’allarme bomba in centro. Due zaini sospetti abbandonati. Gli artificieri li fanno ‘brillare’

Gli artificieri della polizia di Stato hanno fatto ‘brillare’ ieri pomeriggio in centro a Reggio due zaini sospetti abbandonati in via delle Fiamme Gialle, stradina adiacente al comando provinciale della guardia di finanza, al Provveditorato agli Studi e alle scuole San Vincenzo nonché di fronte al comando provinciale dei carabinieri.

A segnalare il rinvenimento all’interno di un garage di pertinenza degli uffici scolastici provinciali, è stata un’insegnante poco prima delle 15. Come da prassi è scattato il protocollo d’allarme anti-bomba, essendo nelle vicinanze di luoghi istituzionali considerati ‘sensibili’ e visto il periodo delicato e teso a livello internazionale.

La zona è stata immediatamente circoscritta e presidiata dagli uomini di carabinieri, questura, polizia locale e vigili del fuoco, con 40 persone del Provveditorato che sono state fatte evacuare in via precauzionale, tornate a casa anzitempo prima della fine del turno di lavoro.

Alle 17 poi, da Bologna sono arrivati gli artificieri che dopo un’ispezione hanno proceduto alla bonifica. All’interno degli zaini sono stati trovati solamente vestiti e scarpe, ma nessun ordigno. Inizialmente si era diffusa l’ipotesi che potessero appartenere a due alpini che avevano dimenticato le sacche durante l’adunata di questi giorni, ma non è stato possibile ricondurre gli oggetti a qualcuno.

Sul posto, si sono piazzati a presidio del luogo, diversi carabinieri, agenti della questura, vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale che hanno contingentato e chiuso la strada provvisoriamente per consentire le operazioni da parte degli artificieri. Ma hanno anche tranquillizzato la cittadinanza, in particolare i genitori che a quell’ora andavano a prendere i figli a scuola, visibilmente preoccupati del massiccio dispiegamento di forze dell’ordine davanti agli edifici scolastici.