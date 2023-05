Scatta l’allarme per un’auto nel fossato, ma all’interno non c’è nessuno

Un’auto è finita in un fossato a Botteghe. L’allarme era scattato per la presenza, in via Crostolo, di un Ford Ranger precipitato fuori strada. Sono scattati quindi i controlli. I carabinieri della stazione di Albinea, accorsi sul posto, non hanno infatti trovato nessuno all’interno del mezzo. Probabilmente il conducente non aveva riportato conseguenze gravi dopo l’incidente.

L’auto era regolarmente chiusa e l’automobilista non aveva precedentemente allertato i soccorsi dopo essere finito nel fossato vicino alla strada. L’auto è intestata a una ditta di Montecchio e non risulta essere stata rubata. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Albinea per chiarire meglio l’incidente, verificatosi pare domenica notte.