Scavalcava la recinzione e rubava al Conad

Arrestato nella notte fra martedì e mercoledì il ladro del Conad ‘Le Vele’, dopo una serie di scorribande nel suo magazzino. La Questura lo definisce "un importante risultato", visto che da dicembre si sono registrati presso il supermercato diversi episodi di furto e tentato furto notturni, con querele e interventi di polizia. Nella maggior parte di questi episodi si riconosceva, grazie alle telecamere dell’attività, un 27enne senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. Il soggetto, ben noto alle forze dell’ordine, era stato più volte deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Grazie ai video e alla testimonianza della legale rappresentante della società ‘Le Vele’, gli agenti avevano ricostruito il suo modus operandi: era solito scavalcare la cinta sul magazzino esterno, retrostante al supermercato. I controlli sono stati intensificati e alle 4.30 di mercoledì mattina la sala operativa diramava alle volanti la segnalazione di un uomo notato dalle telecamere all’interno del magazzino merce, affacciato su viale Regina Margherita. La polizia è intervenuta immediatamente e ha trovato l’uomo nell’atto di scavalcare la recinzione (lato via Acqui) con la refurtiva, costituita prevalentemente da bottiglie di olio d’oliva. Accerchiato, l’uomo è stato arrestato e condotto al giudizio direttissimo. Davanti al giudice Matteo Gambarati il pm ha chiesto per lui l’obbligo di firma quotidiano. Mentre la difesa ha chiesto la firma due volte alla settimana, misura poi disposta dal giudice.