Scavi Antica Tannetum a Sant'Ilario: Pubblicati su ’Fasti’ i Risultati

È stato appena pubblicato il resoconto degli scavi 2022 nell’area archeologica della antica Tannetum e nell’area del "Castellazzo" (corte Rainusso), diretti sul campo dallo studioso reggiano Paolo Storchi. La missione ha portato nuovi dati molto importanti, ed il resoconto sintetico si trova anche online sulla rivista ’Fasti’. Tra l’altro vi si spiega dell’indagine svolta per riportare alla luce la seconda torre del fortilizio medievale, dove oltre ad armi vennero anche rinvenuti sette pezzi del gioco degli scacchi risalenti all’anno Mille, quasi un unicum a livello nazionale. Storchi anticipa che proprio qui si concentrerà la missione 2024: il forte, secondo le fonti, aveva otto torri e ci si aspettano nuove sorprendenti scoperte. Il progetto dal 2016 coinvolge ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma e della danese Syddansk Universitet. Gli scavi, su concessione della Sopritendenza di Bologna, vengono condotti tra Sant’Ilario e Gattatico per esplorare e valorizzare uno dei siti romani più importanti della nostra provincia. A sostenere il lavoro degli archeologi - oltre alle due amministrazioni comunali - i volontari del Gruppo Archeologico Val d’Enza e - come sponsor - alcune aziende locali.

Francesca Chilloni