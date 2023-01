"Scegliete la scuola anche in base al mercato"

"I dati pubblicati dal Centro Studi della Camera di Commercio non ci sorprendono. Le questioni più pressanti, oggi, nel mondo delle imprese reggiane sta nel reperire collaboratori e dipendenti di qualità".

Quanto emerso dall’analisi che riportiamo in pagina, viene sostanzialmente confermata anche dal dottor Alberto Seligardi, responsabile del Centro Studi ed Education, di Unindustria Reggio Emilia.

"Le imprese con cui ci interfacciamo quotidianamente – spiega Seligardi – più che rappresentarci le preoccupazioni legate al costo dell’energia o alle catene di approvvigionamento, condividono con noi la carenza di candidati per le posizioni aperte all’interno delle loro organizzazioni".

Determinante, per Seligardi sarà la scelta dei genitori su quale sarà la scuola superiore in cui iscriveranno i loro figli: "Questo è il periodo in cui vengono compiute quel tipo di scelte – prosegue –. Quello che secondo me sarebbe opportuno è non guardare a questi dati come ad una situazione contingente quanto a un trend consolidato che proseguirà nel tempo".

Il fenomeno è quello del cosiddetto ’mismatch’, cioé la condizione di disequilibrio tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. "L’industria italiana, e quella reggiana non ne sarà esente, andrà in contro a due mutazioni strutturali determinanti: quella della trasformazione digitale e quella legata alla transizione verde – spiega Seligardi – Quindi vi sarà la necessità di inserire all’interno dei quadri, figure altamente specializzate e competenti in questi ambiti. Con l’obiettivo, duplice, di sostituire il personale che andrà in pensione e l’inserimento di nuovi profili professionali".

Quindi, di fatto, un invito a privilegiare un certo tipo di scuola ‘tecnica’, piuttosto che quelle più tradizionali: "Sia chiaro, non è affatto un giudizio di merito ed i licei hanno una loro ragion d’essere purché poi si prosegua il percorso all’università – argomenta Seligardi -. Così come per gli istituti tecnici vediamo per alcuni indirizzi un deciso sovraffollamento con diplomati che poi non vengono assorbiti nel mercato del lavoro, ed altri, di indirizzo prettamente tecnicoindustriale che non presentano un numero sufficiente rispetto alla richiesta delle imprese. Queste differenze, auspicabilmente, andrebbero riequilibrate".

Infine, il tema delle tipologie di contratto: "E’ vero che spesso, soprattutto i giovani, all’interno delle industrie vengono assunti con contratti a tempo – conclude Seligardi -. Ma dai dati in nostro possesso, il 95% dei nuovi assunti vengono poi stabilizzati con contratti a tempo indeterminato". Un investimento sul proprio futuro insomma.

Nicola Bonafini