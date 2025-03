"Scelta irrispettosa. Restiamo tutti fuori"

"Invece di pensare alla curva e fare mancare il sostegno alla squadra, sarebbe meglio concentrarsi sulla salvezza, senza questa si rischia il tracollo". Lo afferma William Punghellini, ex referente Rapporti Istituzionali della Lega nazionale dilettanti, ex collaboratore di Federcalcio ed ex dirigente Figc. Ma le tifoserie organizzate sono di diverso avviso: "Troviamo la decisione di non destinare la curva sud alla tifoseria reggiana, la nostra casa, estremamente irrispettosa e sbagliata", scrivono in un manifesto congiunto le Teste Quadre 1999 ed il Guppo Vandelli 1991. "La naturale conseguenza - aggiungono gli ultras - sarà stare fuori dallo stadio durante la partita. Invitiamo ogni reggiano orgoglioso di esserlo a non comprare il biglietto e a manifestare il proprio dissenso con rabbia all’esterno della nostra curva e del nostro stadio".

L’ex consigliere comunale di Correggio Riccardo Rovesti afferma: "Non si tratta di una ripicca contro i tifosi della Reggiana ma di un pugno ad un intera città. Sabato tutti fuori". E rivolto al direttore del Sassuolo aggiunge: "Puoi comprare lo stadio e giocare in serie A ma non avrai mai il nostro orgoglio e la nostra dignità". Su Face Regia 1919 si racconta che il Sassuolo stia cercando di riempire i vari settori (curva sud e distinti) chiedendo alle società affiliate di Reggio e provincia la loro disponibilità (offre biglietti a 5 euro); nella nota però si legge che anche di evitare di indossare i colori della squadra in questi settori specifici. Face Regia allora lancia un appello: "Ci vorrebbe un gesto d’amore per la propria terra di tutte le società affiliate al Sassuolo: disertare l’invito e unirsi con tutti noi fuori dallo stadio. Perché in questa triste vicenda, il ragazzino di turno, capirà solo che al mondo vincono i potenti, gli arroganti… Chi educa i ragazzi allo sport, quello sano, dovrebbe andare contro a tali insegnamenti. Questa è una lotta ideologica, che deve salvaguardare la nostra storia cittadina e sportiva".

Francesca Chilloni