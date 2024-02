"Scelte per la vivibilità non solo per l’estetica"

"Occorre ricostruire il tessuto sociale della nostra città", dichiara la presidentessa di Confcommercio Reggio, Monica Soncini, quando le chiediamo di esprimersi riguardo un consiglio da dare al prossimo sindaco, chiunque sia, di qualunque schieramento politico. "Premetto che non mi sento così al di sopra da proporre soluzioni definitive per l’esagono – continua Soncini - ma mi aspetto una valutazione oggettiva dello stato attuale del nostro territorio, in buona sostanza. Il principio da cui ripartire per il centro storico, è che alla guida arrivasse una persona cosciente di quelle che sono le caratteristiche e particolarità del nostro tessuto urbano, che applicasse un senso di ragionevolezza e di logica. Servono scelte che non siano dettate soltanto dal momento o dal pensiero estetico, ma finalizzate davvero alla vivibilità della città". Sul tema dei negozi sfitti, presidente Soncini è chiara: "Debbono essere una preoccupazione nell’agenda del futuro sindaco. Cento, duecento esercizi inattivi possono anche starci, ma se la cifra sale a 400, per un bacino come Reggio diventa una faccenda ingestibile, io penso. Perciò, leggendo lo studio di valutazione affidato al Politecnico di Milano, che considerava in prima lettura questa stima ancora accettabile, io sono in disaccordo". C’è poi il problema del degrado, che si allarga a macchia d’olio. "Vede, io sono una persona propositiva. E’ giusto vedere il bicchiere mezzo pieno, ma è innegabile che a Reggio esistano vie già completamente vuote. Il negozio sfitto in sé porta problemi, degrado, se non viene occupato da qualcuno che si prende carico degli spazi". Riguardo gli eventi, Soncini dice: "Devono essere di buon gusto. Con il dialogo e il confronto sul bene comune abbiamo tutti da guadagnare, ma è necessaria un’amministrazione che abbia a cuore la propria città e che voglia qualificarla, senza ricorrere a mega eventi".

L.m.f.