Scena del crimine e fonti di prova. Il capitano Iandiorio in cattedra Volontari della Croce Rossa a Novellara si formano sulle procedure per i soccorsi sanitari in scene del crimine, evitando di inquinare le prove. Con il supporto del capitano dei carabinieri, l'obiettivo è assicurare l'integrità delle fonti di prova. Iniziative simili si sono svolte anche in altri territori, con l'auspicio di coinvolgere tutte le componenti del soccorso.