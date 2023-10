Scene da far west: bloccata con l’auto per rubarle la borsetta

Anziana automobilista bloccata per la strada e derubata da uno sconosciuto. Un assalto stile far west è avvenuto l’altra mattina a Barco lungo via Nenni, la tangenziale dalla rotatoria del Parmigiano Reggiano si dirige verso Bibbiano. La donna – una 70enne della Val d’Enza – stava guidando lungo la strada quando all’altezza del cimitero, all’incrocio con via San Giovanni, una grossa berlina nera le si è affiancata come in un sorpasso, ma chiudendola sulla destra verso il ciglio della strada. La poveretta ha rischiato di uscire dalla carreggiata e di finire nel fosso che la costeggia: ha rallentato e si è fermata, spaventatissima. Quando ha arrestato il motore, si è fermata anche la berlina: dall’abitacolo è uscito un uomo camuffato – secondo il racconto della vittima indossava una mascherina chirurgica –, le ha aperto la portiera e le ha sottratto la borsetta, per poi risalire in auto e dileguarsi. Il colpo è stato velocissimo ed è stato attuato mentre non c’erano altre vetture in vista. I banditi probabilmente avevano adocchiato la 70enne in precedenza e l’avevano seguita aspettando il momento giusto per l’assalto. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri di Bibbiano.

f. c.