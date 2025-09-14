Dove cercare funghi in Appennino: guida a zone, regole e i consigli degli esperti

La notte giusta

CronacaDove cercare funghi in Appennino: guida a zone, regole e i consigli degli esperti
14 set 2025
MATTEO PIGNAGNOLI
Cronaca
Consigli su come muoversi in montagna alla ricerca di funghi. A sinistra Fabrizio Rinaldi

Reggio Emilia, 14 settembre 2025 - "Questa stagione promette molto bene, l’Appennino è pronto. Credo che già questo fine settimana gli appassionati di funghi si divertiranno”. Fabrizio Rinaldi, noto anche come 'Fra’ Ranaldo', ideatore del Mondiale del Fungo di Cerreto Laghi si dice molto fiducioso per la stagione della raccolta dei funghi sull’Appennino reggiano. Un’attività che ormai coinvolge sempre più persone, soprattutto nelle nostre zone.

Tanto che a volte quella della ricerca dei funghi è diventata un'attività turistica. “Negli anni il turismo dovuto dalla raccolta dei funghi è aumentato sempre di più, soprattutto dopo il Covid. Ormai è un’attività cardine, su cui puntiamo molto", afferma Giuseppe Vignali, direttore del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, commentando l’avvicinarsi del momento clou della stagione dei funghi. Un periodo dell’anno che porta sulle nostre colline tantissimi appassionati e cercatori esperti, ma non solo: “Di recente si recano qui sempre più novizi, spinti anche dal tam tam dei social, che hanno aumentato la curiosità delle persone”. Un cambiamento che chiaramente si riflette non solo sul Parco, ma in generale sull’intero territorio: “Capita di avere giornate in cui non si riesce a circolare a causa del traffico”, racconta Vignali. 

E allora vediamo qual è l'abbigliamento più consono per recarsi in montagna, ma anche quali sono i comportamenti giusti da adottare. E ancora: dove cercare i funghi e qual è il periodo migliore per farlo. 

Continua a leggere questo articolo

