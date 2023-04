"Scheda elettorale da verificare" Donna derubata di oro e contanti

Colpisce ancora la banda di truffatori che si presenta alle abitazioni di pensionati con il pretesto di controllare la scheda elettorale in vista delle elezioni comunali di metà maggio a Correggio. Si tratta di persone, solitamente in coppia e volto coperto da mascherina, che chiedono di verificare se la scheda elettorale sia esaurita oppure no. Ma si tratta di impostori, visto che nessun operatore risulta incaricato dal Comune o da altri enti per questo servizio.

L’obiettivo è di distrarre il padrone di casa per rubare oggetti di valore o denaro. L’ennesimo episodio si è verificato venerdì alla prima periferia correggese. Due uomini hanno avvicinato una pensionata ultraottantenne. Hanno atteso che si allontanasse una vicina di casa che era andata a farle visita, poi sono entrati in azione. Uno di loro l’ha seguita mentre si recava in camera per prendere la scheda. E mentre uno degli sconosciuti fingeva di controllare il documento, l’altro è riuscito a mettere le mani su un portagioie, in cui si trovavano una catenina e un braccialetto d’oro, del valore di circa tremila euro. Il rientro in camera della pensionata ha costretto il malintenzionato ad allontanarsi, prima di arraffare una somma in denaro di alcune centinaia di euro, nascosta sotto alcuni indumenti. Solo poco dopo la padrona di casa si è accorta del portagioie sparito, poi trovato abbandonato e svuotato – all’esterno dell’abitazione.

a.le.