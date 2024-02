Schenardi, l’ex di Regia e Ternana: "Granata salvi senza problemi"

Molti lo ricorderanno a fare avanti e indietro sulla fascia destra nella Reggiana di Carlo Ancelotti: parliamo di Marco Schenardi, che fu tra i protagonisti nel 1995-96 della promozione in Serie A. Per lui, che compirà 56 anni il 3 marzo, sono 57 le presenze con la Reggiana (e 5 gol) tra A e B nel periodo tra il luglio del ’95 e il gennaio del ’97. In carriera anche 51 presenze (un gol) con la Ternana (2000-02). Una tappa importante, visto che da 23 anni vive proprio a Terni e oggi, dopo diverse esperienze da allenatore (tra cui quella proprio a Terni tra il 2019 e il 2023 come mister delle giovanili e della formazione femminile), è assessore allo Sport, delle Politiche Giovanili e della Protezione Civile di Terni.

Marco Schenardi, è un doppio ex di Reggiana-Ternana di domani. Che gara sarà?

"Per la Reggiana si tratta di una partita che servirà per confermare quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. Sono, però, queste le gare in cui i granata hanno riscontrato maggiori difficoltà. Sarà tutta un’altra storia, però, rispetto al 3-0 della Ternana dell’andata".

Lato Ternana, invece?

"Sarà delicata, perché è reduce da un pareggio beffa in casa, con lo Spezia che ha trovato l’1-1 al 95’. Ora la Reggiana, poi tornerà in casa col Lecco: un periodo di sfide importanti".

Lei come vivrà la partita?

"Con Terni ho un legame consolidato, vivo qui da 23 anni, la Ternana è per me importante. Resta un grande piacere per me parlare di Reggiana: nelle scorse ore ho sentito Carlo Ancelotti per questioni su alcune iniziative, lui è sempre umile e disponibile; sentirlo mi ha riportato ai tempi di Reggio Emilia".

Cosa ricorda in particolare?

"Sono stati pochi anni ma intensi, con la promozione in A. Ricordo il grande affetto della gente, e un po’ mi dispiace non essere riuscito a dare in cambio tutto quello che potevo, ma il calcio è così".

A Terni come viene vista questa partita con la ’Regia’?

"Il diesse granata Roberto Goretti abita da queste parti, e quando c’è un concittadino o comunque un conoscente, certe squadre le si conoscono meglio. La Reggiana è un’ottima squadra, non so se da playoff, ma può essere una outisider, e qui lo sanno. C’è un po’ di preoccupazione, ma quando sei nei bassifondi è normale".

La Reggiana si salverà?

"Certo, ha una struttura e un’impostazione tale da essere una bella squadra. Ho visto molte partite delle squadre in fondo, e credo che la salvezza sarà questione delle ultime cinque più Sampdoria e Sudtirol".

Parlava di impostazione e struttura dei granata: sono complimenti per Alessandro Nesta?

"Anche, Nesta è bravo, ma credo che i meriti vadano condivisi con la società. Reggio è una piazza giusta, con un diesse serio, abituato a lottare, vedi la clamorosa salvezza col Cosenza".

E della rosa granata? Il giocatore più importante qual è?

"Non ce n’è uno, e questa è la forza. Magari non c’è quell’atleta che spicca, ma è proprio l’insieme che rende bene. Il tifoso granata a volte si affeziona ad un giocatore, ma sa benissimo che se questo non si inserisce bene nel contesto, non potrà esprimersi al meglio. La Reggiana non ha prime donne e ha tutti giocatori di buon livello".

In futuro tornerà ad allenare? "L’impegno da assessore è di cinque anni, fino al 2028. Da quel momento, perché no? Vedremo, se non nel professionismo, potrei comunque tornare ad allenare squadre femminili o giovanili, ma ora la mia posizione richiede tutte le energie e i pensieri".