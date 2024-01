Scherma, reggiani sugli scudi. Cecilia Ricchetti e Anita Marani salgono sul podio di Lugo

Un argento per Cecilia Ricchetti e un bronzo per Anita Marani: è stato quasi completamente reggiano il podio della seconda prova regionale di spada Cadetti. Ma ci sono state anche le ottime prestazioni di Costantino Bertucelli (8°) e, nella categoria superiore dei Giovani, di Vittoria Cavani (5^). Le gare per i talenti emiliani e romagnoli della scherma si sono svolte nel fine settimana a Lugo: centinaia gli schermidori che si sono sfidati per conquistare la qualificazione ai nazionali di Catania, a marzo.

Tra i Cadetti (atleti di età compresa tra 15 e 17 anni) hanno staccato il pass anche Leonardo Sabattini, Riccardo Ferri, Nicholas Martinelli, Mattia Iori. Nel torneo femminile si è qualificata anche Sofia Mercanti. Sono passati alle finali nazionali Giovani (atleti tra i 18 e 20 anni) anche Anita Marani, Leonardo Sabattini, Nicholas Martinelli, Riccardo Ferri e Costantino Bertucelli. Erano in gara anche Zakaria Tawgui, Alberto Rossi, Gabriele Rossi, Agata Artoni, Sofia Montanari e Rebecca Reverzani.

Sulle pedane di Lugo di Romagna si sono fatti valere anche i più giovani della scuderia reggiana che hanno partecipato al primo torneo regionale di spada a squadre per l’Under 14 (nella foto, con Aurora Viappiani). Ben quattro le compagini dell’Ama Koala che sono salite sul 3° gradino del podio: Leonardo Matera, Alessio Cerlini, Francesco Marchitto e Luca Maioli nella categoria Maschietti/giovanissimi; Luna Vanacore, Cecilia Saltarelli, Chiara Bodini nella categoria Ragazze / Allieve; Antonio Migale, Emanuele Spaggiari, Marco Corradini nella categoria Allievi/Ragazzi; Bianca Carapezzi, Elisa Mercanti e Lucia Tripoli nella categoria Bambine/Giovanissime. Hanno partecipato anche Emma Ciacci, Ylenia Rossi, Agata Manghi, Sofia Simonelli, Vittoria Gabbi, Maria Laura Farinelli, Fabio Vezzani, Jacopo Tagliazucchi e Lorenzo Afanasiev. A seguire la spedizione i maestri Massimo Bertacchini, Paolo Togni, Alessandro Barone, Andrea Paterlini, Alberto Petrocca, Alessandro Sorvillo ed Aurora Viappiani.