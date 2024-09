Schiacciati da Modena e Parma: "L’obiettivo è far conoscere il ‘Made in Reggio’ nel mondo"

La necessità di fare rete, certo. Ma anche quella di ‘mettersi sulla mappa’, di far sapere che Reggio Emilia, con le sue eccellenze culinarie, esiste e non ci sono solo Parma o Modena. E dove non arrivano le istituzioni pubbliche, è il privato che deve unirsi, fare ‘massa critica’, e cercare di avanzare in Italia e all’estero come un corpo unico. Reggio Emilia Taste of Experience, rete di 14 imprese reggiane del settore dell’agroalimentare, presentata ieri con il supporto finanziario e di know-how di Unindustria Reggio Emilia, nasce anche e soprattutto per questo. L’idea di una visione strategica che rappresenti uno step in avanti rispetto a ciò che si è sempre fatto fino ad ora. "L’obiettivo è quello di far conoscere il ‘Made in Reggio’ nel mondo, sviluppando progetti di internazionalizzazione che possano creare vero valore aggiunto per le nostre imprese – spiega Alessandro Medici, di Medici Ermete & Figli –. Questo è un vero e proprio hub di aziende anche per acquisire un peso politico maggiore in un contesto certamente sempre più complesso. Anche perché, va da sé, che il lambrusco o il Parmigiano Reggiano non sono prodotti delocalizzabili. Si possono produrre solo nelle nostre terre. Quindi, non è solo importante portare Reggio Emilia nel mondo, ma anche, portare il mondo a Reggio Emilia".

"Occorre una visione strategica che porti la nostra terra ed essere parte riconosciuta di quella più ampia della Food Valley – chiude Medici –. Il privato, lavorando, si spera, in sinergia col pubblico ha il dovere di promuovere la nostra provincia che è una dei ‘cuori pulsanti’ della Food Valley in Emilia Romagna".

A proposito di Re.t.e e Food Valley, anche il ‘campanile’ ha rappresentato una spinta a partecipare: "Sono sincero: una delle motivazioni che hanno portato alla nascita di questa iniziativa è che Reggio è troppo schiacciata dalle province limitrofe – non usa tanti giri di parole Giovanni Bodecchi, titolare, assieme a Silvia Crotti, de Il Borgo Del Balsamico Società Agricola (nella foto) –. Il balsamico è sempre e solo di Modena. Il lambrusco pure. Il Parmigiano Reggiano, anche, nonostante il nome. E io divento matto… Inoltre penso che anche la Regione, non abbia mai valutato in modo corretto quanto questa provincia ha da offrire sul piano dell’eccellenza agroalimentare. L’Unica volta che mi sono affacciato in viale Aldo Moro mi hanno detto di rivolgermi all’Ice (L’agenzia per la promozione all’estero delle aziende italiane, ndr)… Quindi ben venga un’iniziativa come questa, che ha come obiettivo quello di far capire, soprattutto agli stranieri, che in una Food Valley che va da Bologna a Parma, c’è anche Reggio Emilia".

ni. bo.