Schiacciato da muletto: operaio ferito a un piede

Soccorsi mobilitati ieri verso le 12 in un’azienda di via Colombo a Novellara. Ambulanza della Croce rossa e automedica sono intervenuti per soccorrere un operaio di 49 anni, abitante a Novellara, rimasto ferito a un piede, schiacciato accidentalmente dalla ruota di un muletto in fase di manovra. L’infortunato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla: ha riportato trami da schiacciamento al piede. Non risultano interessati organi vitali. Verso le 18 altro infortunio, stavolta in una azienda in via Fosdondo a Correggio, dove è rimasto ferito un giovane di 28 anni, portato al Santa Maria Nuova di Reggio. Accertamenti della Medicina del lavoro e carabinieri.