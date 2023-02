E’ ancora ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, l’operaio di 32 anni rimasto ferito in un infortunio sul lavoro venerdì mattina alla Cartenplast in via Roma Nord. Il giovane stava movimentando un transpallet quando, durante l’operazione di messa a posto di materiale, è stato parzialmente investito da un sacco contenente della plastica. Il 32enne, dopo i primi soccorsi, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Reggio. Il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Reggio dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.