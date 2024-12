Schiacciato da una pianta mentre fa la legna: ricoverato

Resta schiacciato da una pianta mentre fa la legna: anziano soccorso e portato in ospedale con traumi agli arti inferiori.

Il fatto è avvenuto ieri e ha richiesto l’attivazione della stazione monte Cusna; l’infortunio non ha per fortuna comportato traumi fatali al 79enne, che è stato portato d’urgenza in ospedale con l’elicottero.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio a Ceredolo dei Coppi, comune di Canossa: un signore classe 1945 e residente in zona è rimasto schiacciato da un’albero mentre stava facendo legna. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo avrebbe riportato un trauma ad una gamba e all’anca.

"Per l’evacuazione del paziente è stato richiesto l’intervento di EliPavullo – riferisce la stazione Monte Cusna – che ha verricellato a terra il gli operatori del Soccorso Alpino e il medico".

Supportati nelle operazioni dai tecnici della Cusna, hanno immobilizzato l’uomo che successivamente è stato verricellato a bordo.

L’anziano è stato portato all’ospedale di Reggio valutato dagli operatori sanitari come codice 2, quindi di media gravità.