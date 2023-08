Schiacciato dalla moto a Guastalla: centauro ferito in golena

Un centauro di 62 anni è rimasto seriamente ferito dopo una scivolata accidentale in moto, mentre stava per ripartire dal lido Po di Guastalla, domenica sera, dopo aver fatto tappa nella zona della golena, nel parcheggio annesso ai locali pubblici di quella zona. Proprio in fase di partenza, l’uomo – residente a Modena – ha perso l’equilibrio, con la pesante motocicletta che gli è praticamente rovinata addosso, con una presunta frattura al femore.

Alcuni testimoni hanno prestato un primo aiuto, mentre arrivavano l’ambulanza della Croce rossa e personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale locale. Dopo le prime cure, il centauro – visibilmente dolorante per il trauma riportato – è stato accompagnato al pronto soccorso di zona in condizioni di media gravità. Sul posto la polizia locale per accertamenti.