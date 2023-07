Schiaffi e pugni a due coetanei Quindicenne finisce in comunità

Schiaffi, pugni, ma anche intimidazioni e tentativi di estorsione. Con queste accuse un quindicenne reggiano – con diversi precedenti anche per rapina a un supermercato – nelle scorse ore è stato collocato in una comunità: lo ha disposto una misura cautelare emessa dal gip del tribunale dei minori di Bologna, su richiesta della procura.

A suo carico una tentata estorsione ai danni di due coetanei che si è consumata nel quartiere Canalina, il 10 giugno scorso. Stando alle ricostruzioni della squadra Mobile degli uffici di via Dante Alighieri (guidata dal dirigente Guglielmo Battisti, nella foto in alto), l’indagato quel giorno aveva fermato una coppia di coetanei imponendo loro di mostrargli il contenuto delle tasche per impossessarsene. Una delle vittime avrebbe anche tentato di reagire, nonostante sia stata colpita con pugni e schiaffi.

Nel frattempo, però, l’arrivo di una volante del 113 ha fatto dileguare l’aggressore. I poliziotti sono poi riusciti a risalire alla sua identità: si tratta di un 15enne già noto per altri precedenti specifici, anche gravi, avvenuti sempre nello stesso quartiere. In particolare, sarebbe uno dei due membri apicali del gruppo denominato ’Canalina Zone’ che nel 2022 imperversava nel quartiere, prendendo di mira i coetanei.

Il giovanissimo, nell’ottobre scorso, era stato destinatario di un’altra misura cautelare specifica per i minorenni: la permanenza domiciliare (l’equivalente degli arresti domiciliari). In sostanza il giovane doveva stare ristretto a casa, ma gli era consentito uscire per andare a scuola e frequentare le attività formative (sport, corsi di musica o altre attività pomeridiane).

In quel caso il 15enne era accusato di aver preso parte assieme a un coetaneo a una rapina in un supermercato della Canalina. L’amico era già conosciuto alle forze di polizia per aver lanciato una bottiglia molotov contro la porta di casa di un ragazzino, nelle settimane precedenti (fatto per cui a sua volta era stato raggiunto da una misura cautelare).

L’adolescente che oggi è finito in comunità, quando ancora non aveva compiuto 14 anni, era stato accusato dei reati di lesioni personali, furto aggravato, percosse, danneggiamento, furto, violenza privata, minaccia e rissa. Reati che erano stati compiuti dal ragazzino in ambito scolastico, nel quartiere e in città; il giovane si era anche fatto notare durante una sommossa di tifosi al termine di un incontro calcistico: violenze che, per quanto risulta dalle indagini effettuate dalla Digos, erano scaturite proprio dalle offese indirizzate dal minore alla tifoseria locale.

b. s.