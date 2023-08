Schiaffi e pugni a una 17enne per gelosia

Ha incolpato una sua coetanea di aver tentato un approccio con il suo fidanzato. E questo l’ha fatta andare su tutte le furie. A inizio giugno una lite verbale si è trasformata in violenza, con la giovane autrice dell’aggressione che ora è stata denunciata al Tribunale dei minori di Bologna per lesioni personali e violenza privata.

Una questione di gelosia è diventata materia giudiziaria. E’ accaduto a Guastalla, in un luogo frequentato anche da molti giovanissimi. Il sospetto che una ragazza di diciassette anni avesse tentato un approccio col suo fidanzato, ha fatto andare su tutte le furie una adolescente sedicenne, la quale ha prima avuto uno scambio verbale con la rivale, per poi afferrarla per i capelli e, incurante della presenza di altre persone, portarla fuori dal locale, dove l’ha colpita con schiaffi e pugni. Pochi istanti dopo, convinta di averle dato una "lezione", la sedicenne si è allontanata.

La vittima, rimasta sul posto, è stata raggiunta dalla madre, la quale ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Poi la ragazza è stata accompagnata in pronto soccorso, per medicare escoriazioni rimediate nell’aggressione, giudicate guaribili in un paio di giorni. La mattina dopo la ragazza, accompagnata da un genitore, si è diretta alla caserma dei carabinieri di Guastalla per sporgere formale querela, con gli accertamenti che hanno portato alla denuncia della sedicenne, accusata di lesioni e violenza privata.

Già a giugno, vista la presenza di numerosi testimoni, si era parlato molto di questo diverbio, che pare qualcuno avesse anche filmato con un telefonino. E ora alla vicenda si aggiunge la denuncia inoltrata dai carabinieri al Tribunale dei minori.

Antonio Lecci