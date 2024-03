Schiaffi e pugni alla collega: denunciata una donna di 36 anni

Un rapporto personale forse non buono da tempo ha provocato un diverbio sfociato nella denuncia di una 36enne, accusata di lesioni dai carabinieri di Reggiolo, incaricati delle indagini. La vittima è una sua collega di 47 anni, aggredita mentre era nell’auto in sosta in centro a Reggiolo. Episodio accaduto a novembre e di cui avevano già scritto. Ora è arrivata la denuncia, anche grazie agli elementi di prova costituiti dalla registrazione della telefonata della vittima con un’amica al momento dei fatti. La 47enne, di fronte alle minacce della collega, non ha riattaccato, permettendo all’altra donna di ascoltare quanto accadeva. Quando la 36enne si è accorta del telefonino in funzione, ha cercato di impossessarsene, aggredendo la proprietaria con schiaffi e pugni. L’arrivo di un passante ha fermato la violenza, con l’aggressore fuggita via. Dopo le medicazioni in ospedale, la parte lesa ha inoltrato la querela ai carabinieri.