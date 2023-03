Schiaffi e spinte alla figlia La madre viene processata

"La mamma mi tratta male quando non faccio i compiti". Queste parole, che potevano descrivere il normale malumore che, in certe situazioni, una minorenne può avere verso i genitori, hanno invece sollevato l’allarme del padre.

La figlia gliele aveva scritte in una lettera, poi recapitata al genitore. Il contesto familiare non era certo sereno: lui e la madre si erano separati in modo turbolento e la minorenne era stata affidata alla donna, con la quale aveva sempre vissuto. Da qui la decisione del papà di rivolgersi ai carabinieri e presentare un esposto, per invitarli a verificare se la figlia avesse davvero subito condotte pesanti da parte della madre. Sono così stati avviati gli accertamenti, all’esito dei quali sono emerse presunte vessazioni commesse dalla madre verso la ragazzina, che all’epoca dei fatti, tra il 2015 e il 2016, aveva 12-13 anni.

Nello specifico, si sarebbe trattato di schiaffi e spinte che la donna, oggi 51enne, avrebbe dato alla figlia ogni volta che aveva motivo di arrabbiarsi con lei. Il pm Marco Marano ha contestato alla madre il reato di abuso dei mezzi di correzione, ritenendo che lei avesse superato i limiti ai quali un genitore deve attenersi quando rimprovera un figlio. Secondo il pm, i fatti denunciati dal padre erano provati in base agli atti di indagine acquisiti, in particolare dalle sommarie informazioni testimoniali rese dalla minorenne, la querela sporta dal padre e la lettera della ragazzina.

Da qui la richiesta Alla Procura, avanzata nel 2019, di emettere un decreto penale di condanna a carico della madre, con una pena pecuniaria pari a 4.500 euro di multa, considerando l’illecito penale complessivamente modesto. La difesa, affidata all’avvocato Pina Di Credico, si è opposta, e ieri è iniziato il processo davanti al giudice Maria La Nave. Si proseguirà in giugno, quando sarà sentita in tribunale la ragazzina.

Alessandra Codeluppi