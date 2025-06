Schiaffi e sputi a un attivista Cgil. Stava promuovendo il referendum: "La mia ‘colpa’? Invitarlo a votare"

Colpito con schiaffi e sputi da un passante mentre stava promuovendo il referendum a Casina. Vittima dell’aggressione è Vincenzo Fabiano, storico attivista dello Spi Cgil in Appennino. A denunciare l’accaduto è la stessa Camera del Lavoro. "La sua colpa? Aver provato a consegnargli un volantino e a spiegare che, non andare a votare, era un comportamento da evitare – spiega Cristian Sesena, segretario generale della Cgil Reggio – Fortunatamente Vincenzo, cui va l’abbraccio di tutta la Cgil reggiana non ha riportato conseguenze gravi. Però quanto accaduto non può passare sotto silenzio". L’autore dell’aggressione è stato denunciato ai carabinieri di Casina che indagano sull’accaduto.

Sesena poi denuncia altri casi analoghi. "Ormai da mesi la Cgil con i suoi attivisti e delegati presidia stabilmente mercati, stazioni, fabbriche, eventi culturali, centri sociali per informare sulla consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno su cui il Governo ha messo il silenziatore. Sono quasi sempre occasioni di confronto e discussione civili e produttive. Oggi (ieri, ndr) però non è stato così e non solo purtroppo. A Modena gruppi neofascisti hanno strappato i manifesti elettorali dai cartelloni pubblici. Lo stesso è accaduto anche a Bibbiano stamattina (ieri, ndr). A Roma i nostri militanti ai banchetti non passa giorno che non vengano identificati dalla polizia".

Il segretario infine conclude: "C’è una aria pesante, reazionaria e incattivita che non ci piace. La Cgil, assieme alle altre forze che compongono il Comitato Provinciale per il ’Sì’ ha messo in campo più di 600 iniziative sul territorio provinciale per promuovere la partecipazione al voto l’8 e 9 giugno e spiegare le ragioni. Il nostro impegno, anche a fronte di questi esecrabili episodi, non può che aumentare in questa ultima settimana. Anzi sono proprio questi episodi a dirci che la nostra democrazia è in pericolo e che il voto è un arma potente nelle nostre mani per arrestare questa pericolosa deriva. Non arrendiamoci allo sconforto e diamo un forte segnale di partecipazione attiva votando si domenica e lunedì prossimi per promuovere occupazione stabile,sicura, dignitosa e per difendere i valori della inclusione e della solidarietà".