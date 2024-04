"Schiaffi, pugni e calci alla partita". La violenza "tra gli insulti razzisti"

Si è rischiato il peggio dopo la partita tra Santa Vittoria e Virtus Mandrio, disputata lunedì sera e valida per il campionato Master provinciale Uisp. Alcuni interventi di gioco piuttosto "decisi", insieme a presunte frasi "razziste", avrebbero scatenato uno scontro tra giocatori ospiti e tifosi locali, con "faccia a faccia" a fine gara. A scatenare la polemica sono le dichiarazioni diffuse della società correggese: "Sarebbe bello, nonostante la sconfitta, riuscire a parlare di questa partita come di un incontro di calcio. Invece non saranno le azioni da gol, i marcatori o le parate dell’esordiente 17enne portiere a passare alle cronache. Ciò che rimarrà negli occhi e nelle orecchie di chi era a Santa Vittoria sono cose che col calcio non c’entrano nulla". Da Mandrio parlano di "vergognosa aggressione dei tifosi locali ai danni dei giocatori del Mandrio, in particolare di Falceri, aggredito all’ingresso degli spogliatoi". E aggiungono: "L’atmosfera molto calda in campo deve essere stata contagiosa anche per gli spettatori di casa, che col passare dei minuti hanno iniziato a bersagliare in modo pesante i giocatori ospiti. A fine gara pseudo tifosi, alcuni entrati da una porta laterale e altri scavallando la recinzione, hanno aggredito Falceri e i compagni nei paraggi. Dopo vari schiaffi, cazzotti e calci, per fortuna gli ’eroici’ tifosi sono stati allontanati". Immediata la replica del Santa Vittoria: "La reazione dei tifosi – spiega il presidente Manuel Benecchi – è stata scatenata dai giocatori ospiti, i quali hanno usato termini ’razzisti’ verso nostri tesserati. Nel Santa Vittoria giocano anche persone di origine straniera, pure qualche sinti. Bravi ragazzi, che lavorano e vogliono integrarsi. Sono stati denigrati. Parole sentite anche dai tifosi, i quali hanno reagito con frasi poco amichevoli. A fine gara solo un tifoso è riuscito a dirigersi verso gli spogliatoi, ma subito fermato. Ha probabilmente reagito a un precedente tentativo di un giocatore del Mandrio di scavalcare la recinzione. Ma in breve tempo tutto si è ricomposto. Noi stessi, per garantire la massima sicurezza, abbiamo accompagnato la squadra ospite alle loro vetture, nel parcheggio. E tutto sembrava finito lì".

Antonio Lecci