Schiaffo alla compagna: le perfora il timpano

Una vita d’inferno tra le pareti domestiche, per diversi anni, per una donna costretta a una convivenza difficile con un uomo di 34 anni, colpito non solo da una denuncia alla magistratura per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, ma anche da un provvedimento di allontanamento con divieto di comunicare con la vittima, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio ed eseguito a inizio settimana dai carabinieri di Guastalla, gli stessi che si sono occupati delle indagini su questo ennesimo caso da "codice rosso". Secondo gli accertamenti, violenze e minacce duravano già dal 2015, arrivando pure a episodi molto violenti: come nel dicembre 2018, col ferimento della compagna convivente, finita in ospedale per traumi guaribili in una quarantina di giorni. E poi nell’ottobre 2022, con uno schiaffo che aveva addirittura perforato il timpano della donna per la violenza con cui era stato sferrati. E ancora minacce, pedinamenti, maltrattamenti continui, anche negli ultimi mesi. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Guastalla. E alla denuncia ora si aggiunge anche il provvedimento del divieto di avvicinamento assoluto, ad almeno 2.500 metri dalla vittima, così come a tutti i luoghi solitamente frequentati dalla donna. Ci sarebbe forse la gelosia alla base dei maltrattamenti, tanto da costringere la donna a cancellarsi da ogni social, con il compagno infastidito pure dai semplici "like" su Instagram lasciati da un uomo su una foto postata dalla vittima. "Ti scanno stasera", una delle minacce contestate all’uomo. Ora per lui è scattato il provvedimento dell’autorità giudiziaria, sperando che possa restituire serenità alla vittima.

Antonio Lecci