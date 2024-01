Schiamazzi, rissa tra vicini: quattro denunce

La richiesta di abbassare i toni della discussione, in corso nell’abitazione del vicino di casa, ha scatenato una rissa che ha portato al ferimento di due persone e della denuncia di quattro uomini. È accaduto a fine ottobre a Castelnovo Sotto. Ma solo in questi giorni la prima fase di indagini ha permesso di inoltrare formalmente la denuncia per rissa a carico di un uomo di 55 anni e di tre fratelli di 43, 47 e 49 anni, residenti in paese. I carabinieri di Gattatico, insieme ai colleghi di Castelnovo Sotto, hanno svolto le indagini dopo la segnalazione di una rissa in corso in una abitazione. I militari hanno trovato sul posto due ambulanze che stavano per trasportare il 55enne e il 49enne in ospedale, per traumi poi giudicati guaribili in poco meno di un mese. E’ emerso che il 55enne avrebbe chiesto al vicino di abbassare il "volume" della voce, in quanto la situazione arrecava fastidio. Ne era però nato il diverbio violento, con intervento anche dei fratelli del quarantenne, visto che il 55enne si era armato di una barra in ferro prelevata dal ripostiglio di casa. I carabinieri hanno potuto ricostruire la vicenda non solo con la raccolta di testimonianze, ma anche con la visione delle immagini della videosorveglianza di una delle abitazioni. I carabinieri hanno pure sequestrato la bassa in ferro, lunga 85 centimetri e larga quattro, che risulta essere stata usata durante la rissa. Alla base del diverbio, molto probabilmente, anche dei contrasti precedenti, con la questione delle "voci alte" che sarebbe stata solo l’episodio che ha scatenato una situazione di tensione già in atto da tempo.

Antonio Lecci