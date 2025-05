Si schianta al distributore, poi finisce fuori strada: 2 feriti, grave 45enne

Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Due feriti, di cui uno grave. È il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nella notte fra sabato e domenica a Scandiano. Erano circa le 2 quando un’auto – una Mercedes modello C220 – condotta da un 40enne ha perso il controllo tra via Brolo Sotto e via Statale, nel territorio scandianese. La vettura ha cominciato a sbandare, poi a carambolare, finendo prima a sbattere contro le insegne del distributore di benzina Ego, poi schiantandosi rovinosamente fuori strada, colpendo alcuni muretti e abbattendo i pali a bordo carreggiata.

A bordo, oltre all’autista, c’erano altre due persone. Sul sedile posteriore siedeva un 45enne, che ha avuto la peggio: si trova infatti ricoverato in gravi condizione all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio avendo riportato lesioni serie. Ferito anche l’altro occupante seduto dietro, di 34 anni, trasportato al pronto soccorso in condizioni lievi. Praticamente illeso invece l’uomo al volante. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso – due ambulanze e un’automedica – si sono precipitati anche i vigili del fuoco per liberare gli occupanti incastrati nell’abitacolo di ciò che restava della vettura. Le immagini sono impressionanti, l’auto si è ridotta praticamente ad una ‘scatoletta’. I pompieri hanno dovuto anche mettere in sicurezza la macchina da cui usciva fumo. E hanno fatto una ricognizione nell’area del distributore. Se avessero colpito le colonnine, sarebbe potuta essere una tragedia.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Casalgrande e della tenenza di Scandiano. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e ricostruire eventuali responsabilità. Al vaglio la velocità dell’auto e le condizioni di guida del conducente: si attendono i riscontri degli esami tossicologici ai quali è stato sottoposto.