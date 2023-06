Schianti a raffica nel Reggiano, cinque feriti

Reggio Emilia, 5 giugno 2023 – Un ventenne residente a Luzzara è rimasto ferito ieri in un incidente sulla Provinciale 50 tra Gonzaga e Bondeno, nel Mantovano. Il giovane era alla guida di una Mini, mentre l’altra auto, una Mitsubishi Space, era condotta da una donna di 39 anni, residente a Suzzara. Sul posto le ambulanze per portare i due feriti all’ospedale di Mantova. Non sono in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri. E diversi incidenti si sono verificati nella notte sulle strade reggiane. A Reggiolo, poco prima delle 24, in via Veniera, alle porte del centro abitato, un’autovettura Grande Punto ha sbandato, finendo contro un palo della luce. Sono anche intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla in quanto sembrava che ci fosse un principio di incendio, subito scongiurato. Sono interventi l’ambulanza della Croce rossa locale e l’autoinfermieristica di Guastalla per trasportare il ferito, uno straniero di 30 anni abitante a Gualtieri, al pronto soccorso dell’ospedale della Bassa per medicare traumi di media gravità, ma non in pericolo di vita. Poco dopo altro incidente, con una sbandata fuori strada di un’auto a Sordiglio di Casina, con il conducente portato in ospedale a Castelnovo Monti con traumi che non sembrano preoccupanti. Incidente verso la mezzanotte pure a Rubiera, in via Matteotti, con un pedone urtato da un’auto, raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa e trasportato in ospedale a Reggio, con ferite di media gravità.