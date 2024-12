Schianti nella Bassa, due feriti a Luzzara e Castelnovo Sotto

Luzzara (Reggio Emilia), 19 dicembre 2024 - Schianto tra auto e camion, nella tarda mattinata sull’ex Statale 62 a Codisotto di Luzzara, al confine con il territorio mantovano. Il conducente della vettura, un 21enne di origine straniera e abitante in paese, è stato portato in ospedale a Guastalla a bordo di un’ambulanza della Croce rossa, con traumi non gravi. E’ invece rimasto fisicamente illeso il conducente del mezzo pesante. Per la dinamica dello schianto, con ingenti danni alla parte anteriore della vettura, una Mercedes, si era temuto il peggio per il conducente, il quale se l’è cavata con lesioni non gravi. Evidenti però i disagi al traffico, con un tratto di ex strada statale, tra Codisotto e la vicina Suzzara, che è rimasta chiusa fino al completo recupero dei veicoli incidentati. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, verso la vicina Cispadana. I rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. Nel pomeriggio altro incidente, stavolta in via San Biagio a Castelnovo Sotto, con una donna in bici rimasta ferita dopo l'urto con un'autovettura. Portata in ospedale, la donna risulta in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Evidenti i disagi al traffico con senso unico alternato per quasi un'ora. Sul posto carabinieri e polizia locale.