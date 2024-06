Schianti nella Bassa, due feriti a Luzzara e Correggio

Luzzara (Reggio Emilia), 17 giugno 2024 - Due incidenti si sono verificati nella tarda serata di ieri nella Bassa. Il più grave in strada Rottazzo a Luzzara, dove un’autovettura Ford Focus con targa bulgara è finita nel fossato laterale, schiantandosi contro un ponticello in cemento che immette in un cortile privato. Immediata la mobilitazione dei soccorsi con ambulanza, automedica e vigili del fuoco.

Il conducente, apparso cosciente ma in evidente stato di choc probabilmente per un violento trauma cranico, è stato raggiunto dai soccorritori per essere trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Ha riportato traumi seri ma non risulta essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Brescello, arrivati sul posto per gli accertamenti tecnici.

All’incidente ha assistito un’automobilista che seguiva a poca distanza, fornendo ai carabinieri la testimonianza per ricostruire la dinamica della sbandata.

E poco dopo, verso la mezzanotte, in via Pio La Torre a Correggio altro incidente, con un sbandata in moto in cui è rimasto ferito un uomo di 51 anni, abitante in loco. Forse per liquido sulla strada, in una curva la moto, una Bmw, ha sbandato, con il centauro che è rovinato a terra. E’ stato portato in ospedale per traumi giudicati non particolarmente gravi. Rilievi dei carabinieri di Correggio.