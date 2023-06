Schianti nella notte a Reggio Emilia e Guastalla, due feriti

Guastalla (Reggio Emilia), 10 giugno 2023 - Soccorsi impegnati nella notte per due incidenti accaduti sulle strade reggiane. Verso le 4,30 sulla Provinciale che collega Guastalla a Novellara, all’imbocco di via Ponte Pietra, sulla rotatoria che immette nella frazione di San Rocco, un’autovettura Mercedes A 160 ha sbandato, finendo violentemente contro il guard rail. Alcuni passanti hanno notato il conducente all’interno, ferito e sotto choc, e hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118.

In breve tempo sono arrivati gli operatori della Croce rossa locale con l’automedica e i vigili del fuoco del locale distaccamento. L’uomo, di 43 anni, di origine straniera e residente nel Milanese, è stato sottoposto alle prime cure, poi caricato in ambulanza e portato in ospedale a Guastalla con traumi giudicati di media gravità. Sul posto la polizia stradale per eseguire i rilievi di legge, mentre una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile si è occupata di deviare il traffico su parte della rotatoria. Poco prima altro incidente, stavolta in via Adua a Santa Croce di Reggio, dove un centauro ha sbandato in moto finendo sull’asfalto. Anche per lui traumi di media gravità, portato al Santa Maria Nuova per le medicazioni.